La décharge Borj Chakir, la plus grande et l’unique dépotoir contrôlé du Grand Tunis, sera fermée dans deux ans. C’est le ministre de l’Environnement et des Affaires locales, Mokhtar Hammami, qui l’a récemment annoncé.

“Cela fait plus de 22 ans que nous faisons une politique d’enfouissement des déchets, sans résultats. Aujourd’hui, on a pris une décision définitive d’aller vers la valorisation des déchets en faisant plusieurs études”, a-t-il indiqué.

Le gouvernement tunisien envisage de créer une unité de valorisation des déchets ménagers et assimilés pour finir avec l’enfouissement.

Jusqu’à ce jour, la plupart des déchets ménagers de toute la Tunisie est acheminée, souvent, sans recyclage ni aucun traitement durable, dans les décharges contrôlées, gérées par l’Agence nationale de gestion des déchets ou dans des dépotoirs sauvages, dans la nature et dans les cours d’eau.

Selon le ministre de l’Environnement, l’unité qui sera créée va aider à transformer les déchets en engrais (déchets organiques) ou en énergie.

Créée en 1999, la décharge Borj Chakir, située à 8 kilomètres du centre-ville de Tunis, reçoit chaque jour 2 700 à 3 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés de 5 gouvernorats (Tunis, Manouba, Ariana et Ben Arous).