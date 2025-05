Entrepreneuriat vert en Tunisie : 21 projets durables prÃ©sentÃ©s devant des bailleurs et investisseurs

Lors de la seconde et journée clôturale de l’atelier régional sur l’entrepreneuriat vert, 21 projets innovants portés par de jeunes entrepreneurs, artisans et micro-entrepreneurs ont été présentés, vendredi, devant un panel d’institutions financières et de structures de soutien à l’investissement.

Organisé à l’initiative de l’unité de coordination pour les changements climatiques relevant du ministère de l’Environnement, en partenariat avec le ministère de l’Économie et de la Planification, et avec le soutien du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), cet événement vise à renforcer l’intégration de la jeunesse dans les dynamiques de l’économie verte à travers le financement de projets à haute valeur environnementale.

le coordinateur de l’unité, Lotfi Msaddak a précisé à l’Agence TAP, que cet événement a été organisé à l’initiative de l’unité de coordination pour les changements climatiques au sein du ministère de l’Environnement, en collaboration avec le ministère de l’Économie et de la Planification et avec l’appui du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Le coordinateur de l’unité, Lotfi Msaddak, a souligné, dans une déclaration à l’Agence TAP, que les projets présentés s’illustrent par leur ancrage dans les logiques d’économie circulaire, leur faisabilité technique et leur alignement stratégique avec les priorités nationales en matière de lutte contre les changements climatiques.

Certains projets portent également sur la valorisation des produits de l’oasis, à travers la fabrication de chocolat, de confiseries, de meubles et d’objets décoratifs à base de bois de palmier, dans le but de transformer l’oasis en une source de richesse.

Parmi les initiatives phares figurent des projets de valorisation des déchets organiques issus des oasis pour la fabrication de matériaux de construction écologiques, de distillation d’huiles essentielles, ou encore de confection de mobilier et d’objets décoratifs à partir de bois de palmier, contribuant à une revalorisation économique et patrimoniale des zones oasiennes.

D’autres projets, résolument tournés vers l’innovation technologique, proposent des solutions adaptées aux spécificités climatiques de la région, à l’instar de robots destinés au nettoyage des panneaux solaires exposés à la poussière, de systèmes d’irrigation intelligente, ou encore d’initiatives de récupération et de valorisation des pneus usagés.

Selon Msaddak, quatre projets ont d’ores et déjà été retenus par des banques partenaires pour un financement immédiat, tandis que plusieurs autres ont suscité un vif intérêt, leurs porteurs ayant été invités à peaufiner davantage leurs modèles économiques afin d’accéder à des dispositifs de financement dédiés.

Rassemblant quelque 150 jeunes issus des gouvernorats du Sud, l’atelier a permis d’instaurer une dynamique entrepreneuriale structurante autour de l’économie verte, tout en facilitant le rapprochement entre les jeunes porteurs d’idées et les structures de soutien et de financement.

A noter que cette série d’ateliers, organisée dans les gouvernorats du Sud et celui de Kairouan pour promouvoir l’investissement dans l’économie verte, sera couronnée par une compétition nationale prévue à la fin du mois, visant à financer les meilleurs projets innovants dans ce domaine.