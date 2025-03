La gestion des déchets constitue pour la Tunisie un problème de taille qui perdure depuis trop longtemps. Ignorer cette problématique entraîne des conséquences néfastes sur le développement national, la santé publique, la sécurité alimentaire, le tourisme et l’environnement.

Pour une gestion efficace des déchets, il est essentiel d’établir une collaboration étroite entre les collectivités locales, le secteur privé, la société civile et les pouvoirs centraux. Le lundi 3 mars, Kamel Madouri, chef du gouvernement, a abordé cette question cruciale en présence des membres de son cabinet, dont Habib Abid, ministre de l’Environnement. Le conseil a abouti à des mesures importantes.

Le chef du gouvernement a, à l’occasion, souligné la nécessité de réviser le cadre réglementaire régissant le secteur du traitement des déchets afin de mieux répondre aux avancées technologiques. Il a également insisté sur l’importance de la transition vers une économie circulaire par l’intensification de la récupération des matières.

La modernisation des installations de gestion des déchets, leur réduction, leur recyclage et leur valorisation sont autant de priorités pour responsabiliser tous les acteurs du secteur. La mise en place d’un cadre incitatif, notamment par le biais d’un système fiscal écologique, pourrait encourager cette transition, créer des emplois verts et améliorer le bien-être social et la qualité de vie.

Kamel Madouri a appelé à renforcer la gouvernance du secteur des déchets et à améliorer les performances des structures publiques concernées par une meilleure coordination entre elles et les autres intervenants aux niveaux régional et local, favorisant ainsi l’intégration entre les secteurs public et privé.

Le conseil des ministres a ensuite décidé de réaliser les projets structurants suivants dans le cadre du plan de développement 2026-2030, en coopération avec le ministère de l’Intérieur, les autorités régionales et locales ainsi que le secteur privé :

Réalisation d’unités de traitement et de valorisation des déchets domestiques à Sfax, Djerba, Siliana, Mahdia et Gafsa ;

des déchets domestiques à Sfax, Djerba, Siliana, Mahdia et Gafsa ; Mise en place de centres verts pour la collecte et le tri des déchets dans les municipalités ;

pour la collecte et le tri des déchets dans les municipalités ; Valorisation des déchets pour la production de biogaz grâce à des unités de fermentation anaérobie ;

grâce à des unités de fermentation anaérobie ; Création d’unités de compostage des déchets organiques ;

des déchets organiques ; Mise en œuvre de 5 projets de collecte et de valorisation du biogaz des décharges contrôlées, avec priorité à l’injection du biogaz dans le réseau public de gaz ;

et de valorisation du biogaz des décharges contrôlées, avec priorité à l’injection du biogaz dans le réseau public de gaz ; Etablissement de 5 unités de traitement et de valorisation des déchets de démolition et de construction, parallèlement à la mise en place d’une réglementation exigeant l’utilisation d’un certain pourcentage de matériaux recyclés dans les projets de construction ;

et de valorisation des déchets de démolition et de construction, parallèlement à la mise en place d’une réglementation exigeant l’utilisation d’un certain pourcentage de matériaux recyclés dans les projets de construction ; Renforcement du partenariat et de la coopération internationale pour profiter des mécanismes et programmes disponibles dans le domaine de l’environnement et des changements climatiques ;

et de la coopération internationale pour profiter des mécanismes et programmes disponibles dans le domaine de l’environnement et des changements climatiques ; Elaboration d’un guide de l’investisseur dans le domaine de la gestion des déchets, en coopération entre l’Autorité générale du partenariat public-privé et le ministère de l’Intérieur ;

dans le domaine de la gestion des déchets, en coopération entre l’Autorité générale du partenariat public-privé et le ministère de l’Intérieur ; Mise à jour des législations pour encourager l’économie circulaire, telles que les incitations fiscales pour les entreprises s’engageant dans le recyclage et l’utilisation de matériaux durables ;

pour encourager l’économie circulaire, telles que les incitations fiscales pour les entreprises s’engageant dans le recyclage et l’utilisation de matériaux durables ; Accélération de la publication de l’arrêté révisé concernant la réglementation des types de sacs en plastique ;

concernant la réglementation des types de sacs en plastique ; Dotation des hôpitaux et établissements de santé en équipements pour stériliser les déchets médicaux avant leur traitement final et leur valorisation ;

pour stériliser les déchets médicaux avant leur traitement final et leur valorisation ; Soutien au Centre national des Technologies environnementales pour renforcer ses attributions dans la recherche et la gestion des déchets ;

pour renforcer ses attributions dans la recherche et la gestion des déchets ; Lancement d’applications numériques interactives pour informer les citoyens des emplacements des sites de tri et des points verts disponibles ;

Si appliquées, les mesures prises lors du Conseil ministériel cité plus haut, confirmeront-elles le passage du pays vers une véritables économie verte et circulaire ?

Attendons voir !

A.B.A