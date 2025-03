Le ministre de l’Environnement, Habib Abid a pris connaissance jeudi de la situation du littoral de la délégation de Nefza (gouvernorat de Béja) ainsi que de certain nombre de projets d’espaces verts, d’assainissement et de gestion des déchets dans les villes de Béja et Testour.

Le ministre a annoncé dans une déclaration à l’agence TAP, qu’après avoir pris connaissance de l’importance du littoral de Zouarâa, il y aura lieu d’examiner les problèmes des autorisations de l’occupation temporaire de la société communautaire et les possibilités de valoriser le littoral de la région et d’intervenir pour stabiliser les dunes de sable.

Abid a ajouté que l’intervention d’urgence a été approuvée pour collecter les huiles usagées à Béja outre la résolution de nouveaux problèmes survenus dans la région notamment, la gestion des déchets du bétail en milieu urbain.

Dans le même contexte, le ministre a appelé à mettre en œuvre un programme de sensibilisation pour préserver les espaces verts dans la région.

Le ministre a révélé qu’une partie importante des projets du ministère de l’Environnement sont réalisés actuellement dans le domaine de l’assainissement, indiquant que la construction anarchique augmenterait le coût de raccordement au réseau d’assainissement.

Il a, à cette occasion, annoncé, qu’une station de valorisation des déchets serait bientôt réalisée en coopération avec le Japon pour produire du gaz naturel biologique à Nefza et à Ouechtata.

La visite du ministre de l’Environnement à Béja a permis également de s’enquérir de l’état de la station d’épuration des eaux usées de la ville de Béja et la station d’assainissement des eaux usées à Oued Zergua et la technique du traitement.