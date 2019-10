L’Union tunisienne du commerce et de l’artisanat (UTICA) et l’Union arabe des courtiers en douane ont signé, jeudi 31 octobre à Tunis, un accord de coopération visant à échanger d’expertises et aider à fluidifier les échanges commerciaux entre les pays arabes.

L’accord, signé par le président de l’UTICA, Samir Majoul, et le président de l’Union arabe des courtiers en douane, Mamdouh Abdallah Rifai, “vise à renforcer la coopération entre les deux organisations dans les domaines d’intérêt”, indique la centrale patronale dans un communiqué.

Les deux responsables, réunis jeudi au siège de l’UTICA, ont évoqué les moyens à développer pour la protection des courtiers en douane, dont la principale tâche consiste à dédouaner les marchandises au port d’entrée et de l’agent transitaire est d’acheminer les marchandises du point d’origine à la destination finale.

Ils ont également débattu des moyens à mettre en place pour booster l’action arabe commune dans le domaine douanier pour promouvoir les échanges commerciaux interarabes et surmonter les obstacles auxquels fait face l’investissement dans les pays arabes.