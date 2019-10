Une séance de travail s’est tenue, mercredi 30 octobre 2019 à l’Assemblée des représentants du peuple au Bardo, réunissant des membres du Groupe d’amitié parlementaire tuniso-américain, présidé par Naoufel Jammeli et Steven Gillen, directeur du département du Proche-Orient du Bureau de la démocratie, des droits de l’homme et du travail au département d’Etat, accompagné d’une délégation.

La réunion a porté sur la coopération bilatérale et les moyens de la soutenir, en particulier dans le domaine parlementaire, ainsi que sur la transition démocratique en Tunisie, les mesures prises dans divers domaines, le système des droits de l’homme et les perspectives de son renforcement, selon un communiqué du Parlement.

Les membres du groupe d’amitié parlementaire tuniso-américain ont souligné l’importance que la Tunisie attache au sujet des droits de l’homme garantis par la Constitution de 2014, en passant en revue la législation promulguée par le Parlement pour soutenir les droits des femmes et des jeunes, la promotion des groupes vulnérables et la lutte contre la corruption.

Pour leur part, les membres de la délégation américaine se sont déclarés prêts à poursuivre le dialogue et la coopération avec la Tunisie et à soutenir ses efforts pour faire de sa transition un succès et faire face à divers défis économiques et sociaux.