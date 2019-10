Le Tunindex a clôturé la séance de jeudi en territoire négatif, perdant 0,14 % à hauteur de 7 040,29 points, dans un volume total de 5,820 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Le titre BIAT a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 2,079 MD de ses capitaux, à 110,16 D, soit une baisse de 0,30%.

A la hausse, le titre EURO-CYCLES s’est échangé à 17,60 D, tout en réalisant la plus forte hausse de la séance avec une montée de 6,02%. En fait, la société vient d’annoncer, aujourd’hui, dans un communiqué, publié sur le site de la Bourse de Tunis, qu’elle a finalisé la signature d’un contrat avec le grand groupe Américain JB Imports, basé en Floride.

De même, le titre ELECTROSTAR a augmenté de 4,14% à 1,76 D, et celui d’ESSOUKNA a réalisé une hausse de 4% à 2,34 D.

Dans le vert, les titres AMS et SERVICOM ont gagné respectivement 3,07% et 3,03%, pour clôturer à 0,67 D et 0,68 D.

A la baisse, le titre TAWASOL GROUP HOLDING a réalisé une chute 3,57% à 0,27 D, suivi par TELNET HOLDING qui a réalisé un déclin de 3,51% à 9,05 D. Le titre SOTETEL, quant à lui, a régressé de 2,95% à 5,58 D.

Dans le rouge, les titres UADH et MODERN LEASING ont réalisé une baisse respective de 2,91% et 2,51% à 1 D et 1,94 D.