La Conférence régionale sur l’amélioration de la productivité de l’eau dans l’agriculture se tiendra, en Tunisie, du 3 au 6 décembre 2019, et ce dans le cadre du projet régional de la FAO sur la mise en place d’une plateforme collaborative sur la productivité de l’eau.

Selon un communiqué publié jeudi 24 octobre par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, cette conférence permettra aux chercheurs, innovateurs et décideurs de faire l’état des lieux de la productivité de l’eau dans la région et de débattre des enjeux et défis auxquels fait face l’eau agricole ainsi que les solutions disponibles.

Les experts débattront, aussi, de la manière dont l’amélioration de la productivité de l’eau (EPL), peut renforcer la durabilité dans le secteur agricole et la croissance économique, maintenir la stabilité sociale et protéger l’environnement dans les zones rurales et urbaines.

En marge de cette rencontre, qui accueillera des chercheurs, agriculteurs/praticiens, des ONG, et des associations d’agriculteurs, un concours de photos sera organisé sur le thème des enjeux et défis liés à l’eau d’irrigation et l’amélioration de la productivité de l’eau.

A noter que la conférence est appuyée par le projet régional ” mise en œuvre de l’agenda 2030, pour l’efficacité, la productivité et la durabilité de l’eau dans la région du Proche Orient et de l’Afrique du Nord “, lequel s’inscrit dans le cadre de l’Initiative Régionale sur la rareté d’Eau (IRRE), lancée par la FAO en 2013, afin de aider les pays de la région, à assurer leur sécurité alimentaire et hydrique.