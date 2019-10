” Le Tunisien consomme environ 10 à 12 grammes de sel par jour alors que son besoin quotidien ne dépasse pas 4 à 5 grammes “, affirme Pr. Leila Abid, présidente de la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire (STCCCV).

Il est donc appelé à réduire sa consommation de sel et à adopter un mode de vie sain basé sur l’exercice d’une activité physique et le boycott du tabagisme pour prévenir les maladies cardiovasculaires qui sont la première cause de mortalité en Tunisie “, a-t-elle lancé en marge de l’organisation à Tunis, les 24, 25 et 26 octobre, du 39ème congrès national de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire, du 7ème congrès francophone d’imagerie cardiaque et des 1ères journées franco-tunisiennes d’hypertension artérielle (HTA).

“Nous assistons aujourd’hui à une flambée des risques cardiovasculaires qui sont responsables de l’augmentation de la fréquence des maladies cardiovasculaires puisque nous enregistrons un nombre important d’infarctus du myocarde et d’AVC (accident vasculaire cérébral) et qui sont fréquents même sur des sujets jeunes “, a-t-elle dit.

Pr. Abid a signalé qu’un Tunisien sur 2 âgé de plus de 30 ans est hypertendu, la prévalence du diabète en Tunisie est de 15%, 50% des Tunisiens sont fumeurs et il y a 30% d’obésité en Tunisie outre le stress et la sédentarité.

” Ces chiffres sont alarmants et il convient de se mobiliser pour prévenir les maladies cardiovasculaires en Tunisie à travers l’éducation thérapeutique et la sensibilisation des patients “, a-t-elle souligné.

Elle a, par ailleurs, indiqué que 800 congressistes voire plus et 90 orateurs étrangers du Maghreb, d’Afrique, de l’Europe et des Etats Unis prennent part aux journées de la STCCCV et discuteront des moyens de prévenir les maladies cardiovasculaires ainsi que les innovations diagnostiques et thérapeutiques en cardiologie et en chirurgie cardiovasculaire.