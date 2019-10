Deux directeurs généraux ont été nommés à la tête de la CPG et du GCT, au lieu d’un seul PDG pour les deux sociétés, et ce sur décision du ministre de l’Industrie et des PME.

Ainsi, dans le cadre de la restructuration de la gouvernance des deux sociétés, Abderrazak Ouanassi a été nommé DG du Groupe Chimique Tunisien et assurera la gestion stratégique et la gouvernance du groupe, alors qu’Ali Khemili a été nommé DG de la Compagnie des Phosphates de Gafsa et veillera à la gestion technique et quotidienne de la société.

La cérémonie d’installation des nouveaux DG a eu lieu mercredi, à Tunis.

A cette occasion, les membres du conseil d’administration ont élu Ali Mokdad Chebl à la tête du conseil d’administration du GCT.

Le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, a indiqué que “la nomination des deux DG s’inscrit dans le cadre de la restructuration des deux sociétés, en concrétisation des décisions du dialogue national sur l’énergie, organisé le 30 mai 2019″.

Il a affirmé que ” la seule solution pour résoudre les problèmes financiers de la CPG, c’est le retour au travail et à la création de richesses “, soulignant que ” les accords conclus par la Compagnie en ce qui concerne les recrutements seront respectés, mais qu’il est inacceptable d’augmenter les recrutements alors que la production est en baisse “.

Le nouveau DG de la compagnie, Ali Khemili, a déclaré à l’agence TAP qu’il focalisera son action sur la solution des problèmes sociaux au sein de la Compagnie, parallèlement à la gestion quotidienne de la société.

Le nouveau DG du GCT, Abderrazak Ouanassi, a de son côté affirmé que ” les pertes actuelles du GCT s’élèvent à 150 millions de dinars annuellement, soit l’équivalent d’un arrêt de production de 5 années. Le GCT et la CPG réalisaient avant la révolution des bénéfices s’élevant à 400 millions de dollars annuellement “.

Selon Ouanassi, ” les pertes du GCT proviennent essentiellement, des salaires de l’activité environnement et de la subvention accordée par le groupe à l’agriculture tunisienne estimée à 100 millions de dinars par an “.

A rappeler que l’ancien président-directeur général de la CPG et du GCT, Abdellatif Hammam, a été nommé au poste de secrétaire général du gouvernement.