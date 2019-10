La semaine à la Cinémathèque tunisienne sera placée sous le thème “Le rock dans le cinéma britannique” à travers une rétrospective de films valorisant la dimension populaire d’un cinéma pétri de musique.

Les projections seront en version originale sous-titrées en Français. Elles auront lieu à la salle Tahar Cheriaa, à raison de deux séances par jour (18h et 20h30) et une séance supplémentaire, à 15h, pour le samedi.

Ce programme est conçu avec le concours du British Council de Tunis, et la Chambre de commerce tuniso-britannique. La semaine s’étalera du 22 au 25 octobre 2019. Le programme prendra fin vendredi en prévision de l’ouverture des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) puisque les salles de la Cinémathèque et celles de la Cité seront réservées aux projections des JCC.

La Cinémathèque annonce des films autour de l’univers rock qui “irrigue le champ de la fiction mais fournit aussi la matière de nombreux documentaires sur la culture populaire. Le flirt entre rock et cinéma démarre à la fin des années cinquante. Les studios de musique cherchent à capitaliser l’image des groupes comme les Beatles ou les Pink Floyd. La relation entre cinéma et musique rock revêt plusieurs formes à commencer par la composition de bandes originales par des rockers”.

Deux projections seront dédiées à la découverte du cinéma du réalisateur et scénariste français basé en Allemagne, Romuald Karmakar, à travers son film “If I Think of Germany at Night” qui est une production allemande de 2017.

Voici le programme complet de la Semaine avec mention du nom du film, du réalisateur, année de sortie et du pays producteur.

Mardi 22 octobre 2019

“The Wall” d’Alan Parker (96’), 1982, Royaume-Uni

“Control” d’Anton Corbijn (119’), 2007, Royaume-Uni, Japon, Australie

Mercredi 23 octobre 2019

“Quatre Garçons dans le Vent” de Richard Lester (92’), 1964, Royaume-Uni

“If I Think of Germany at Night” de Romuald Karmakar (105’), 2017, Allemagne

Jeudi 24 octobre 2019

“Privilège” de Peter Watkins (103’), Royaume-Uni, 1967

“More” de Barbet Schroeder (114’), Allemagne/France, 1969

