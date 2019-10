“Dès que le nouveau gouvernement tunisien sera formé, nous sommes convaincus qu’un grand nombre d’entrepreneurs relanceront leurs plans d’investissement en Tunisie”. C’est ce qu’a indiqué le premier vice-président de la BERD, Jurgen Rigterink, mardi 22 octobre, à l’occasion du 2ème Forum tuniso-britannique sur le commerce et l’investissement, organisé à Londres, à l’initiative de la Chambre de commerce tuniso-britannique (TBCC) et l’ambassade de Tunisie à Londres.

“Les récentes élections libres et régulières ont renforcé la position de la Tunisie, en tant que modèle de transition démocratique”, a-t-il dit, estimant que cela peut contribuer à l’attractivité du pays pour les investissements étrangers, dans la mesure où ” il existe un lien étroit entre les institutions démocratiques, le respect de l’état de droit et la prévisibilité du climat de l’investissement “.

Dans le même contexte, le responsable a fait état de l’amélioration des indicateurs macroéconomiques (baisse de l’inflation, création de conditions pour la stabilisation du dinar tunisien et renforcement du secteur financier), soulignant que “la croissance devrait reprendre l’année prochaine, grâce à la confiance croissante des investisseurs nationaux et internationaux”.

Le Forum tuniso-britannique sur le commerce et l’Investissement a été organisé dans le but de promouvoir l’investissement et le développement durable, mettant en avant le potentiel des activités économiques à forte valeur ajoutée et les activités novatrices, ainsi que les opportunités de partenariat dans les secteurs porteurs des énergies renouvelables, automobile, aéronautique, et les TIC.

Ont pris part à cet événement le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouane Abassi, le secrétaire d’Etat britannique au Commerce international, le président de la société de conseil “Developing Market Associates” (DMA), les ambassadeurs de la Tunisie à Londres et de la Grande-Bretagne à Tunis, le président de la Chambre de commerce tuniso-britannique, le directeur général de la FIPA, ainsi que d’autres personnalités du monde des affaires et de l’investissement dans les deux pays.

Le Forum a englobé une session plénière axée sur l’amélioration globale de l’environnement des affaires en Tunisie et trois panels sectoriels dédiés à la promotion de partenariats dans les domaines de l’automobile et l’aéronautique, des énergies traditionnelles et renouvelables, et des TIC.

Dans le cadre de cet événement, une délégation de la TBCC est actuellement, à Londres, afin de rencontrer des partenaires britanniques, d’explorer les possibilités de collaboration et de partenariat, ainsi que d’approfondir leurs relations commerciales.