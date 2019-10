Le 2ème appel à propositions des projets stratégiques inscrits dans le cadre du Programme de coopération transfrontalière Tunisie/Italie ciblant les porteurs d’idées et entrepreneurs tunisiens, vient d’être lancé, mardi, à Tunis.

” Financé par l’Union européenne (UE), ce programme géré par la région de Sicile (Italie) a mobilisé une enveloppe de 14 millions d’euros ( l’équivalent de 44 millions de dinars) pour contribuer au financement de projets dans les domaines du développement des PME et de l’entreprenariat, de l’éducation, de la recherche et de l’environnement “, a indiqué Fethi Ben Mimoun, directeur général au ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale.

Intervenant lors d’une journée d’information tenue, mardi, au siège du Centre de promotion des exportations (CEPEX), le responsable a rappelé que cet appel cible les organismes publics et privés, outre les administrations aux niveaux central, régional et local, les universités, les centres de recherche, les organisations non gouvernementales, les associations, les chambres de commerce et d’industrie et les organisations partenaires de la région de Sicile.

Le plafond de financement pour chaque projet est de 1,8 million d’euros (environ 5,5 millions de dinars) et le montant minimal a été fixé à 1,2 million d’euros (3,7 millions de dinars) par projet, a-t-il encore dit.

D’après lui, l’objectif de cette journée vise à informer les porteurs de projets potentiels sur les opportunités de financement dans le cadre de cet appel et à leur présenter les procédures et les règles à suivre pour présenter des idées de projets de partenariat, ainsi que les critères d’évaluation des projets soumis.

Quelques 56 institutions tunisiennes publiques et privées, dont 9 organisations, ont bénéficié d’un financement global de 9,2 millions d’euros (soit 29 millions de dinars) dans le cadre du premier appel à propositions de ce programme.