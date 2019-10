Le ministère de la Formation et de l’Emploi a signé, lundi 21 courant, deux accords avec les municipalités de Douar Hicher et de Denden (gouvernorat de La Manouba), dans le cadre du programme “Nouvelle génération de promoteurs” (Baladyet) visant à soutenir les collectivités locales dans la mise en œuvre de petits projets et de services qui leur sont à charge.

Le premier accord, signé avec la municipalité de Denden, vise la réalisation de deux projets moyennant une enveloppe de 80 mille dinars qui permettront la création de 10 postes d’emploi. Le premier projet consiste en une société d’horticulture et d’entretien des espaces verts, tandis que le second projet concernera des activités d’entretien et de propreté.

Le second accord, paraphé avec la municipalité de Douar Hicher, vise également la création de deux projets pour un coût total de 200 mille dinars qui généreront 20 postes d’emploi. Le premier projet consiste en la création d’une entreprise spécialisée dans l’embellissement des entrées des villes alors que le second a trait au domaine de l’entretien des routes.

L’accord a été signé par la ministre de la formation professionnelle et de l’Emploi, Saidia Ounissi, avec le maire de Douar Hicher, Mokhtar Gharbi, et la maire de Denden, Nourhene Bouanane.

De son côté, le directeur régional de l’emploi à La Manouba, Chafik Abdelatif, a indiqué qu’une campagne de sensibilisation sur le programme “Une nouvelle génération de promoteurs” a ciblé toutes les municipalités du gouvernorat de la Manouba et a abouti à la signature de ces deux accords.