L’encours de dépôts de l’UIB s’est élevé à 4 981,9 MTND au 30 Septembre 2019 vs 4 497,3MTND une année auparavant. Cette hausse de dépôts de +10,8% – correspondant à +484,6 MTND – a résulté principalement de la bonne tenue des dépôts à vue (+177,8 MTND), des dépôts d’épargne (+67,5 MTND), des dépôts à terme & certificats de dépôt (+235 MTND) et des autres dépôts et avoirs de la clientèle (+4,3 MTND).

L’encours net des crédits à la clientèle a affiché une augmentation de +5,4 % au 30 Septembre 2019 correspondant à un additionnel de +279 MTND, pour atteindre un encours de 5 440,9 MTND vs 5 161,9 MTND une année auparavant.

L’encours des emprunts et ressources spéciales a atteint 409,9 MTND au 30 Septembre 2019 vs 419MTND à fin septembre 2018.

La baisse de – 9,1 MTND est expliquée par:

– Le remboursement de l’emprunt subordonné à durée déterminée de – 40 MTND

– Le remboursement des échéances au titre des emprunts obligataires émis de -43,6 MTND

– Le remboursement des échéances / emprunt BERD de 6,7 MEUR, correspondant à une contre-valeur de 22MTND.

– Le déblocage d’un crédit DEG de 30 MEUR, correspondant à une contre-valeur de 94MTND.

– Le déblocage de crédits FONAPRA à hauteur de 6,5 MTND.

– L’écart de change de -4 MTND en rapport avec l’encours des emprunts en EUR.

– Les produits d’exploitation bancaire, présentés nets des agios réservés, ont affiché une progression de +23% pour atteindre 522,8 MTND au 30 Septembre 2019 vs 425 MTND à fin septembre 2018.

– La marge d’intérêt a atteint 179,9 MTND au 30 Septembre 2019 vs 150 MTND à fin septembre 2018, en progression de + 19,9%.

La marge sur les commissions a enregistré une progression de +17% pour atteindre 91,5 MTND au 30 Septembre 2019 vs 78,2 MTND à fin septembre 2018.

– Les revenus du portefeuille-titres commercial et d’investissement ont enregistré une progression de 12% pour atteindre 37,8 MTND au 30 Septembre 2019 vs 33,7 MTND à fin septembre 2018.

– Le Produit Net Bancaire a progressé de +18% pour atteindre 309,2 MTND au 30 Septembre 2019 vs 261,9 MTND à fin septembre 2018.

– Les frais de personnel ont accusé une hausse de +13,8% au 30 Septembre 2019 pour atteindre 99 MTND vs 87 MTND au 30 septembre 2018, en lien avec la stratégie de développement et de valorisation du capital humain dans un contexte de mutations disruptives et de transformation digitale.

– Les charges opératoires ont évolué de +13,8% à fin septembre 2019 vs fin septembre 2018 en lien avec les frais de personnel et les autres charges d’exploitation (Cotisation au fonds de garantie des dépôts bancaires, frais de formation, taxes, frais de mise à niveau des infrastructures technologiques, frais télécom…)

– Le Résultat Brut d’Exploitation a crû de +22% pour atteindre 165,9 MTND au 30 Septembre 2019 vs 136 MTND à fin septembre 2018.

– Le coefficient d’exploitation s’est établit à 46,4% au 30 Septembre 2019 vs 48,1% à fin septembre 2018.