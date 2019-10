Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors se penche, du 16 au 30 octobre 2019, sur l’approfondissement des connaissances de la femme rurale concernant les différentes opportunités permettant de développer ses moyens de production ainsi que l’exploitation de terrains agricoles et les moyens de bénéficier d’un financement public et bancaire.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme rurale, célébrée le 15 octobre de chaque année, en se basant sur la stratégie nationale d’autonomisation économique et sociale des femmes dans les zones rurales.

Cette initiative fait aussi partie de la mission du ministère portant sur la valorisation du rôle de la femme pour les aider dans la lutte contre les changements climatiques.