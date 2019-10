La promotion du tourisme culturel et l’exploitation du patrimoine historique et archéologique dans le monde arabe sont au cœur de la 2ème Conférence commune des ministres arabes du Tourisme et de la Culture qui se tient à Tunis les 16 et 17 octobre 2019.

Placée sous le haut patronage du président de la République par Intérim, Mohamed Ennaceur, la conférence verra plusieurs allocutions de responsables d’organisations et d’institutions d’envergure régionale…

Parmi les hôtes de la Tunisie, Kamal Hassan Ali (secrétaire général adjoint, chef des affaires économiques à la Ligue arabe), Mohamed Ould Omar (directeur général de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences) et Salim bin Mohammed Al-Malik (directeur général de l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture, ISESCO).

Vers une autonomie du secteur du patrimoine

Dans son allocution, le ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zine Elabidine, a plaidé l’adoption d’une stratégie arabe qui vise une certaine autonomie du secteur du patrimoine à travers la création de ministères qui prendront en charge le patrimoine dans les divers pays de la région.

Le ministre a toutefois mis en garde contre la réduction des prérogatives des ministères de la Culture vis-à-vis du rôle que jouent les ministères du tourisme dans la valorisation du patrimoine.

A ce sujet, il a appelé à l’instauration d’un partenariat ciblé qui fixe le rôle de chacun des ministères en question et son domaine d’intervention.

Vers plus symbiose entre les ministères du Tourisme et de la Culture

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi, a été représenté par Nabil Bezouich, directeur général de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), qui a donné lecture du texte de son allocution.

René Trabelsi a affirmé l’engagement de son département en faveur des choix stratégiques adoptés par l’ensemble des pays de la région arabe. “Cette vision traduit le souci de promouvoir davantage le tourisme aussi bien que la culture dans ces pays à travers des mécanismes de partenariat commun entre ces deux secteurs”, a-t-il expliqué.

Il a rappelé l’accord de coopération et de partenariat déjà signé entre le ministère du Tourisme et de l’Artisanat et son homologue des Affaires Culturelles visant à dynamiser la tourisme culturel et la diversification de l’offre touristique.

René Trabelsi a appelé à renforcer davantage le partenariat commun entre les ministères du Tourisme et de la Culture des pays arabes à travers des manifestations, comme l’organisation de festivals à vocation touristique et culturelle qui ont lieu sur les sites archéologiques et historiques en vue de les valoriser et les faire connaitre davantage.

“La Ligue arabe soutient ces rencontres et fait le suivi de l’application des décisions qui en découlent”, a fait savoir de son côté, Kamal Hassan Ali, qui a estimé important de renforcer le partenariat arabe commun en vue de dynamiser les secteurs de la culture et du tourisme à travers des moyens qui permettent de réaliser les objectifs escomptés.

Accorder davantage d’intérêt à la culture

Mohamed Ould Omar a mis l’accent sur le nombre croissant des touristes dans la région arabe, faisant le lien entre cette évolution et l’intérêt qui devra être accordé à la culture, au patrimoine civilisationnel et à l’aménagement des musées en développant la stratégie de l’exploitation muséale.

Selon, le dirigeant de l’Alesco, le riche patrimoine culturel et civilisationnel dans les pays arabes mériterait un intérêt accru à travers sa protection et la mise en place d’une stratégie claire afin de préserver la mémoire culturelle de la région.

La mission de l’ISESCO

Les objectifs pour lesquels a été créée l’Isesco en tant qu’institution en charge du patrimoine dans les pays islamiques a été au coeur de l’intervention de Salim bin Mohammed Al-Malik qui a évoqué des actions de réseautage avec les institutions en charge du patrimoine mondial de l’humanité.

“La promotion du tourisme culturel dans les pays membres se traduit à l’Isesco dans la création d’un Fonds pour le financement des projets culturels et un observatoire dédié au monitoring du patrimoine et sa situation”, a encore dit l’hôte saoudien.

Cette deuxième Conférence commune est principalement destinée à l’examen des rapports des commissions en charge d’appliquer les décisions issues de la première Conférence organisée au mois de décembre 2018, dans la ville égyptienne d’Alexandrie.

La feuille de route prévoit le suivi d’avancement des travaux relatifs à l’initiative sur la complémentarité entre le tourisme et le patrimoine civilisationnel et culturel en région arabe.

Numérisation du patrimoine arabe

Ce second rendez-vous sera également l’occasion d’étudier l’initiative du ministère tunisien des Affaires culturelles, relative à la numérisation du patrimoine en vue de son intégration dans le développement économique à travers le tourisme culturel.

L’initiative tunisienne se rapporte en particulier à la préservation du patrimoine matériel, -monuments historiques et archéologiques-, et la promotion du tourisme muséal dans les pays arabes.

Trouver les moyens de financements nécessaires sont au coeur de l’initiative nationale pour une exploitation optimale de ce patrimoine dans le circuit touristico-culturel.