David Diop, écrivain, Prix Goncourt des Lycéens 2018 et Choix Goncourt de la Tunisie pour Frères d’âme, sera en Tunisie du 17 au 19 octobre, et l’Institut français de Tunisie ira à la rencontre des lycéens dans différentes villes en Tunisie, et sera aussi à #Sousse et à la #Fnac Tunis pour deux rencontres dans le cadre de l’IFT en Tournée.

Dans ce contexte, l’IFT organise une rencontre avec l’écrivain, le vendredi 18 octobre à 18H00 à l’auditorium de l’Institut français de Tunisie. A noter au passage que la librairie El Kitab assurera la vente des livres de David Diop

David Diop aura, le jeudi 17 octobre, une rencontre à 18h30 à l’Institut français de Sousse, et le samedi 19 octobre à 16h30 à la Fnac Tunis (Carrefour).

Du sang, de la boue, une prière. Presque une obsession. “Frère d’âme”, second roman de l’écrivain franco-sénégalais, David Diop, prend aux tripes. Des tripes, il en est d’ailleurs question. L’auteur plante son décor dans les tranchées de la Grande Guerre. Le héros, Alfa Ndyaye, un tirailleur sénégalais de 20 ans, assiste impuissant à la longue agonie de son ami d’enfance éventré, Mademba Diop. Jusqu’à son dernier souffle, le soldat africain s’avoue incapable de se soumettre à la dernière volonté de son “plus que frère” : mettre fin à ses souffrances en l’égorgeant.