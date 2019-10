Des œuvres originales sont au programme de la Semaine du film espagnol qui aura lieu du 16 au 19 octobre 2019 à la Cinémathèque tunisienne à la Cité de la Culture.

La semaine du film espagnol à Tunis célébrera pendant quatre jours le cinéma d’un pays connu pour ses réalisateurs emblématiques comme Luis Bu?uel, Carlos Saura ou Pedro Almodovar. Elle sera inaugurée, mercredi (18h) à la salle Tahar Cheria, avec le film “La Propera Pell” réalisé par Isaki Lacuesta et Isa Campo (103’, 2016).

La Semaine prévoit la projection de six longs-métrages produits entre 1967 et 2019, dont deux œuvres de Pedro Almodovar, “Douleur et Gloire” (114’, 2019) et “Tout sur ma mère” (105’, 1999). “Douleur et Gloire” est le tout dernier film d’Almodovar dans lequel joue son acteur fétiche Antonio Banderas et sa compatriote Penelope Cruz.

Après sa première à Cannes, le film a voyagé dans plusieurs festivals et représentera l’Espagne aux Oscars 2020, dans la Compétition de l’Oscar du Meilleur film en langue étrangère.

La semaine prévoit aussi la projection de deux courts-métrage basques et une table ronde avec le réalisateur David Macian et le responsable du programme Kimuak de la Filmothèque Basque Txema Munoz.

La Semaine du Film espagnol est organisée par la Cinémathèque tunisienne, relevant du Centre national du Cinéma et de l’image (CNCI), en partenaire avec l’ambassade d’Espagne et l’Institut Cervantes de Tunis. Cet événement se tient aussi avec le soutien de la Cinémathèque de San Sébastian.

Le programme de la Semaine du film espagnol à la Cinémathèque tunisienne :