Six banquiers libyens vont être dépossédés de certaines de leurs fonctions occupées dans des institutions bancaires libyennes à l’étranger, parce que se trouvant dans une situation de conflit d’intérêts, suite à une décision du Libyan Audit Bureau, la Cour des comptes de Libye.

Le monde libyen de la banque à l’étranger n’est pas au-dessus de tous soupçons. C’est du moins ce que donne à penser une récente décision du Libyan Audit Bureau, la Cour des comptes de Libye, de priver six banquiers libyens –tous employés à la Libyan Foreign Bank- de fonctions qu’ils occupent dans des banques totalement ou partiellement libyennes se trouvant à l’étranger, notamment dans des pays arabes.

Le premier d’entre eux est Mohamed Néjib Jmal. Président de la Commission d’administration provisoire de la Libyan Foreign Bank (LFB) qui va devoir renoncer à ses deux autres postes de président du conseil d’administration de la North Africa Bank –Beyrouth et de membre du conseil d’administration de la Banque de l’Habitat, du Commerce et du Financement –Amman.

Membre du conseil d’administration de la Libyan Investment Authority (LIA) et directeur général au sein de la même Libyan Foreign Bank, Hadi Najmeddine Kaabar sera quant à lui désormais privé de la présidence du conseil d’ALUBAF –Tunis, une filiale de la LFB.

Troisième banquier sanctionné, Amrou Yakhlef Elhajej. Vice-président de la Commission d’administration et directeur général adjoint de la Libyan Foreign Bank, il ne pourra plus exercer ses fonctions de directeur général adjoint et de membre du conseil d’administration –en qualité de représentant de la LFB- de la Banque arabe internationale –Le Caire et de membre du conseil de la Banque arabe d’investissement et du commerce – Abu Dhabi.

Quatrième banquier épinglé par le LAB, Mustapha Mohamed Benkhlifa. Dga à la LFB, il sera mis fin à ses fonctions de membre du conseil d’administration de la Banque commerciale du Burkina – Ouagadougou et du conseil de la Banque BIA – Paris.

Le cinquième banquier sanctionné est Echaref Sadok Alouane, lui aussi dga à la LFB. Le LAB a décidé de mettre fin à ses fonctions de membre du conseil d’administration de la société Moamalat Financial Services Co. et de celui de Banca Ubae – Rome.

Enfin, Ahmad Mohamad Rajab, dga à la LFB, ne pourra plus être président du conseil d’administration d’Aresbank – Madrid.

Mais parmi ces six banquiers, il en est un pour lequel le motif invoqué –conflit d’intérêt- n’est peut-être pas le seul ayant entraîné la sanction décidée par le Libyan Audit Bureau. Il s’agit de Mohamed Néjib Jmal. En effet, le président de la Commission d’administration provisoire de la Libyan Foreign Bank est aussi fortement contesté par une partie au moins du personnel pour les «mauvais traitements» qu’il lui ferait subir.

