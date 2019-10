Une mission d’hommes d’affaires tunisiens sera organisée, du 19 au 22 novembre 2019 à Istanbul (Turquie), dans le cadre de la tenue du Sommet de la coopération arabo-turque en construction & investissement immobilier et en marge du Salon de la construction, des matériaux et des technologies de construction, du design d’Intérieur et du meuble ainsi que du salon de l’Investissement Immobilier.

Organisé à l’initiative de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), en collaboration avec le ministère de l’Industrie de la Turquie et l’Association d’Affaires arabo-turque “TURAP”, cet événement permettra aux entreprises tunisiennes d’organiser des rencontres bilatérales (BtoB) avec les entreprises participantes, selon un communiqué de l’APII.