Le Fonds TASDIR+, qui entame, dans 2 mois, sa cinquième et dernière année d’existence, vient de lancer son 4ème appel à candidatures pour appuyer les entreprises tunisiennes qui ambitionnent de diversifier leurs marchés et accroître leurs volumes d’exportation.

A cet effet, TASDIR+, en lançant son opération « La Conquête des Marchés Extérieurs », compte appuyer davantage d’entreprises dans son programme, et ce en vue d’intégrer plus d’une centaine d’entreprises potentielles de différentes tailles et de tous les secteurs porteurs.

C’est dans ce cadre que le Fonds a programmé plus d’une quinzaine d’ateliers d’informations dans 8 régions du pays, du nord au sud, au cours desquels les responsables dudit Fonds vont rencontrer 600 entreprises auxquelles ils comptent présenter le 4ème appel à candidatures du Fonds et les facilités/conditions pour l’adhésion et les modes d’appui qu’il propose aux entreprises pour conquérir de nouveaux marchés extérieurs.

L’appel à candidatures lancé par TASDIR+ s’étale sur 6 semaines, la date limite est fixée pour le lundi 4 novembre 2019. Les rencontres marathon de TASDIR+ avec les entreprises s’étalent ainsi sur la même période et durant la semaine qui prend fin, 5 ateliers d’information ont été organisés dont 4 à Tunis et un à Sousse.

250 entreprises ont été approchées durant ces manifestations qui se sont organisées avec le patronat (UTICA), TABC, la Chambre de commerce et de l’industrie du centre, ainsi qu’avec les entreprises des secteurs de l’agriculture, l’industrie, des services et des TIC.

Le Fonds TASDIR+ ne cesse de lancer un appel à candidatures à l’autre pour présenter de nouvelles facilités aux entreprises pour qu’elles puissent s’engager dans le programme.

Les dernières concernent notamment les critères d’éligibilité qui ont été adoucis, le taux de sélection des entreprises, les exigences en matière de réalisation des programmes qui ont été facilitées. Le Fonds TASDIR+ rappelle aux entreprises que l’adhésion à son programme et le suivi des parcours sont entièrement numérisés et se réalisent désormais depuis plus d’une année à distance sans devoir se déplacer dans ses locaux.

Durant la 3ème semaine du mois d’octobre, le Fonds TASDIR+ se déplacera à la rencontre des entreprises des régions du Kef, Béja, Kasserine, Gabès et Sousse.

Il est utile de rappeler que le Fonds TASDIR+ offre un budget de 19,9 millions d’euros qu’il met à la disposition des entreprises pour se développer à l’international.