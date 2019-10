La balance commerciale alimentaire a enregistré, jusqu’à fin septembre 2019, un déficit de 1,115 milliard de dinars contre un déficit de 294 millions de dinars durant la même période de l’année 2018, enregistrant ainsi un taux de couverture de 74,0% contre 92,6% durant le mois de septembre 2018, selon les données publiées par l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI).

Ce déficit qui représente seulement 7,5% de celui de la balance commerciale globale est du à la hausse de la valeur des importations en particulier celles des céréales, et ce, suite à l’augmentation des prix et la réduction du rythme des exportations de l’huile d’olive.

Baisse de 14,3% des exportations alimentaires

En termes de valeur, les exportations alimentaires ont enregistré, jusqu’à fin septembre 2019, une baisse de 14,3%, pour s’établir à 3,167 milliards de dinars contre 3,695 milliards de dinars au cours de la même période de l’année écoulée.

Les recettes de l’huile d’olive ont enregistré une baisse de 39,4% atteignant ainsi un peu plus de 1 milliard de dinars contre 1,692 milliard de dinars durant la même période de 2018.

Les prix à l’exportation ont observé une baisse de 10,8% pour l’huile d’olive par rapport à l’année précédente. Par contre ceux des tomates et des dattes ont augmenté respectivement de 39,9% et de 19,9%.

Hausse de 7,3% des importations alimentaires

En termes de valeur, les importations alimentaires ont enregistré, jusqu’à fin septembre 2019, une augmentation de 7,3%, atteignant 4,281 milliards de dinars contre 3,989 milliards de dinars durant la même période de 2018.

Les prix à l’importation des céréales ont connu une hausse pour le blé tendre (26,3%), l’orge (26,3%) et le blé dur (15,0% ). Il en est de même pour le prix de la pomme de terre (+53,7%) et celui du sucre (+14,2%). Alors que le prix du lait et dérivés et des viandes a légèrement augmenté respectivement de (+1,2%) et (+1,8%).

Le déficit de la balance commerciale globale du pays au terme du mois de septembre 2019 a augmenté en comparaison avec l’année précédente, enregistrant une hausse de 4,7% en septembre 2019 (-14,848 milliards de dinars) par rapport à fin septembre 2018 (-14,183 milliards de dinars).