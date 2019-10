Huit (8) entreprises tunisiennes ont participé au Salon des plantes aromatiques et médicinales “MAP EXPO”, qui s’est tenu les 9 et 10 octobre 2019 au parc d’exposition Beursgebouw à Eindhoven aux Pays-Bas. C’est ce qu’a indiqué le Centre de promotion des exportations (CEPEX), organisateur de cet événement.

“Les herbes et plantes aromatiques et médicinales, les épices, l’huile de pépins de figues de barbaries, les huiles essentielles, l’aloe vera, les savons et les produits cosmétiques à base de produits naturels, tels sont les produits tunisiens exposés à l’espace “International Business Point” dédié à la valorisation de l’offre de produits par pays”.

La gestion des programmes de rendez-vous a été assurée par chaque participant à travers une plateforme professionnelle mise en place par les organisateurs du salon.

Des visites professionnelles auprès de deux entreprises néerlandaises ont été organisées par la représentation du CEPEX à Rotterdam.