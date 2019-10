La Bibliothèque nationale de Tunisie et le Centre national de communication culturelle ont signé un partenariat pour la numérisation des numéros de la revue “Al Hayat At Takafiyyah”.

La numérisation des numéros de la revue depuis sa création en juin 1975 par l’écrivain et intellectuel tunisien Mahmoud Messadi a pour objectif de valoriser le patrimoine écrit tunisien et de faire connaître les penseurs tunisiens.

En plus de cette revue, la Bibliothèque nationale de Tunisie s’engage dans la numérisation de la série des livres publiés par le même centre intitulé “Mémoire et création” et qui regroupe plus de 47 livres portant sur la culture tunisienne d’une manière générale.

L’accord stipule aussi une collaboration entre les deux institutions dans le domaine des données bibliographiques des écrivains tunisiens.

L’opération de la numérisation permettra aux lecteurs et chercheurs de consulter les numéros de la revue “Al Hayat At Thakafiyyah” sur internet et de prendre ainsi connaissance des réflexions des intellectuels tunisiens publiés depuis plus de 40 ans.

L’accord de partenariat a été signé, mercredi 9 octobre, entre le directeur du Centre national de communication Culturelle, Néji Khachnaoui, et la directrice de la Bibliothèque nationale de Tunisie, Raja Ben Slama.