La Bourse de Tunis a clôturé la séance de mercredi dans le rouge. Le Tunindex a perdu 0,12%, à hauteur de 7 014,00 points dans un volume total de 1,891 MD, selon l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Le titre CARTHAGE CEMENT a réalisé le plus fort volume de la séance drainant 0,287 MD de ses capitaux. Il s’est échangé à 1,25 D, en gagnant 1,62%.

A la hausse, le titre ELECTROSTAR s’est échangé à 1,83 D, tout en réalisant la plus forte hausse de la séance avec une progression de 5,17%.

Le titre AMS a augmenté de 3,12%, à 0,66 D. Le titre ATB a évolué de 2,97%, à 4,50 D.

Les titres OFFICE PLAST et SOCIETE ATELIER DU MEUBLE INTERIEURS ont gagné respectivement 2,66% et 2,64% pour clôturer à 2,70 D et 3,88 D.

A la baisse, le titre AIR LIQUIDE a chuté de 4,45% à 75 D, suivi par CEREALIS qui s’est replié de 2,95% à 4,59 D.

Le titre SOMOCER a baissé de 2,94%, à 0,99 D. Les titres STB et SOTRAPIL ont baissé de 2,91% à 3,67 D et 13,01D.