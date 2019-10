Deux productions audiovisuelles communes seront bientôt réalisées en vertu de l’accord cadre pour le renforcement du partenariat culturel et artistique, signé, mardi 8 octobre, à la Cité de la Culture à Tunis, entre le ministère des Affaires Culturelles et l’Etablissement de la Télévision tunisienne (ETT).

La signature de l’accord a eu lieu en présence de Mohamed Zine Elabidine, ministre des Affaires Culturelles, et Mohamed Lassaad Dahech, président directeur général de l’ETT).

Le texte de l’accord stipule la réalisation de projets de productions, qui se rapportent à la promotion et la couverture médiatique par la Télévision nationale des manifestations culturelles et artistiques, à l’instar des festivals nationaux, organisés par le ministère et les institutions sous sa tutelle.

Les deux parties ont notamment convenu de produire des programmes dédiés aux jeunes talents tunisiens dans les diverses branches culturelles. L’authenticité de la musique et des sonorités tunisiennes est au cœur du nouveau cadre de partenariat qui prône la préservation de la pratique locale en matière de chant, composition et paroles dans les productions prévues.

Selon un communiqué de l’ETT, publié mercredi matin, “il a été convenu de la réalisation illico presto des divers articles contenus dans le texte de l’accord” entre les deux institutions publiques. La même source a mentionné “le programme artistique dédié à la musique tunisienne qui sera notamment mis en oeuvre et verra la participation des jeunes talents de toute la république.”

Les parties signataires s’engagent aussi à réaliser un projet commun de production audiovisuelle sous forme d’une série télévisée qui jette la lumière sur les spécificités artistiques et culturelles de la Tunisie et ses personnalités les plus éminentes. Selon le texte de l’accord, la diffusion de cette série devra avoir lieu au mois de Ramadan 2020 sur la chaîne de la Télévision nationale.

A ce sujet, le ministre a adopté une proposition pour la création d’un atelier pour l’écriture et la révision des scénarios en vue de réaliser et mettre en scène des séries dans les divers genres artistiques qui aiderait à moderniser davantage le paysage culturel.

Le ministre a souligné l’importance de consacrer le rôle du service public dans la promotion des programmes culturels et artistiques et les divers mécanismes mis en oeuvre au sein de son département.

Il estime que ce nouvel accord permettrait d’enrichir le paysage culturel national mais accroîtrait aussi la sensibilisation sociale, à travers de nouvelles productions culturelles et artistiques.

Cet accord faciliterait la lisibilité des manifestations culturelles et artistiques organisées à travers le pays et à réhabiliter le rôle de la création dans la visibilité du patrimoine national assez distingué, a encore dit le ministre.

Il y aurait aussi un renfoncement des initiatives des jeunes créateurs et les projets artistiques collectifs qui tiennent en compte la stratégie nationale visant à établir la proximité culturelle et l’établissement d’une véritable décentralisation dans le secteur, pense-t-il.