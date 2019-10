L’acteur tunisien Ahmed Hafiene vient de décrocher, mardi, le prix du meilleur acteur, lors de la cérémonie de clôture de la 9ème édition du Festival international du film arabe de Malmö 2019 (4-8 octobre 2019).

Ce prix est le quatrième trophée qui vient honorer l’interprétation d’Ahmed Hafiene pour son rôle dans le film tunisien “Fatwa” de Mahmoud Ben Mahmoud.

Dans cette fiction abordant le terrorisme religieux, l’acteur joue le rôle de “Brahim” un tunisien installé en France qui rentre à Tunis pour enterrer son fils mort dans un accident de moto. Il découvre que le jeune Marouane militait au sein d’un groupuscule islamiste.

Tout au long du film, le public suit la quête du père pour identifier les personnes qui ont endoctriné son enfant et connaitre ainsi la vérité.

A noter qu’Ahmed Hafiene a reçu le prix de la meilleure interprétation masculine lors des Journées Cinématographiques de Carthage 2018, le Festival Vues d’Afrique de Montréal 2019 ainsi qu’au cours de la seconde édition du Festival du cinéma tunisien 2019.

Dans la catégorie des courts-métrages, la Tunisie s’est distinguée avec l’obtention de deux prix. Le prix du meilleur court-métrage pour “Brotherhood” de Meryem Joobeur et le prix de la meilleure réalisation pour “Les pastèques du Cheikh” de Kaouther Ben Hania .

Rappelons que la Tunisie a été l’invitée d’honneur de l’édition 2019 du Festival international du Film arabe de Malmö. Lors de la cérémonie d’ouverture vendredi dernier, deux trophées ont été attribués à la Tunisie, l’un au centre national du cinéma et de l’image (CNCI) et l’autre en hommage à feu Nejib Ayed, producteur et directeur des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC).