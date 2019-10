Le déficit de la balance commerciale aux prix courants s’est établi à 14848,1 millions de dinars(MD), durant les neuf premiers mois de l’année 2019 contre 14183,2 MD, au cours de la même période de l’année écoulée, selon l’Institut National de la Statistique (INS).

Le taux de couverture a gagné 1,5 point par rapport aux neuf premiers mois de l’année 2018 pour s’établir à 69% contre 67,5%.

Hors énergie le déficit de la balance commerciale s’établit à 9201,2 MD. Le déficit de la balance énergétique s’établit,

quant à lui, à 5646,9 MD (38% du déficit total) contre 4683,7 MD durant la même période en 2018.

En effet, la Tunisie a vu ses importations de produits énergétiques augmenter de 24,3% sous l’effet de la hausse de nos achats de gaz naturel (2934,3 MD contre 1768,6MD).

D’après la note conjoncturelle de l’INS sur le commerce extérieur aux prix courants (septembre 2019), les exportations générales ont augmenté de 12% contre +19,8% durant la même période de l’année 2018. Elles ont atteint le niveau de 33008,4 MD contre 29481,7 MD durant les neuf premiers mois de l’année écoulée.

De même, les importations ont enregistré une hausse de 9,6% contre +21% durant la même période de l’année 2018. Les importations ont ainsi atteint la valeur de 47856,5 MD contre 43664,8 MD durant les neuf premiers mois de l’année 2018.

Les échanges par régime montrent une hausse des exportations sous le régime offshore de 13,6% contre +16,9% durant la même période de l’année 2018.

Sous le même régime, les importations augmentent de 10,9% contre +23,2% durant la même période de l’année 2018.

Sous le régime général, les exportations sont en hausse de 7,6% contre +28,4% durant la même période de l’année 2018.

De même, les importations augmentent de 9% contre +20% durant la même période de l’année 2018.

Les secteurs concernés par la hausse des exportations sont celui de l’énergie de 35,1%, du secteur des mines, phosphates et dérivés de 27,1%, des industries mécaniques et électriques de 15,9%, du secteur textile et habillement et cuirs de 8,3% et les autres industries manufacturières de 19,1%.

En ce qui concerne le solde de la balance commerciale, un excédent a été enregistré, principalement avec la France de 3058,4 MD, la Libye de 982,1 MD et le Maroc de 319,1 MD.

Le solde de la balance commerciale est déficitaire de 14848,1 MD suite au déficit enregistré avec certains pays, tels que la Chine (-4440,2 MD), l’Algérie )-2432,8 MD), l’Italie (-2082,3 MD), la Turquie (-1808,9 MD) et la Russie (-1103,6 MD).