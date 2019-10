Trois mémorandums d’entente ont été signés, lundi 7 octobre à Nairobi, entre la Tunisie et le Kenya, couvant les domaines de la formation professionnelle, l’emploi, la santé et les concertations politiques.

Ils ont été signés à l’issue d’une rencontre entre le chef de la diplomatie tunisienne, Khemaies Jhinaoui, et son homologue kényane, Monica Juma.

A noter que Jhinaoui effectue une visite de travail de deux jours (7 et 8 octobre) dans la capitale kényane.

Selon un communiqué publié mardi 8 courant par le ministère des Affaires étrangères, cette visite, la première du genre depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1963, s’inscrit dans le cadre de la volonté de la Tunisie d’élargir la plateforme de ses partenaires économiques.

Il s’agit également de promouvoir les relations d’amitié et de coopération entre la Tunisie et les pays d’Afrique de l’Est et les communautés économiques régionales, notamment le Marché commun pour l’Afrique orientale et australe (COMESA).

A l’issue de l’entrevue, les deux responsables ont convenu de la tenue de la 1ère session de la commission mixte tuniso-kényane au cours du premier trimestre de 2020.

L’accent a également été mis sur la nécessité d’intensifier les concertations politiques entre les deux pays pour coordonner les positions au sujet des questions régionales et internationales d’intérêt commun.