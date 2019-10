Le projet de lancement de l'”Université de Tunisie pour l’apprentissage tout au long de la vie” a été au centre d’une réunion qui a eu lieu, lundi 7 octobre, entre le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, la présidente de l'”Université Populaire Allemande pour l’Enseignement des Adultes”, Ingrid Scholl, et la représentante de cette université en Tunisie, Donia Ben Miloud.

Au cours de cette rencontre qui s’est déroulée en présence du directeur du programme national de l’enseignement des adultes, Hichem Ben Abda, Scholl a exprimé la disposition de son institution à apporter le soutien financier et académique à la Tunisie pour lancer l'”Université de Tunisie pour l’apprentissage tout au long de la vie”.

Selon un communiqué du ministère des affaires sociales rendu public, lundi, ce projet cible les alphabètes ainsi que tous ceux qui ont abandonné l’enseignement public ou privé, désireux de pousser leur savoir et de consolider leurs compétences.

De son côté, Trabelsi a loué le soutien apporté à son département par l’Université Populaire Allemande pour l’Enseignement des Adultes dans le cadre du développement du programme national d’élimination de l’analphabétisme et d’enseignement pour adultes, soulignant la disposition du ministère des Affaires sociales à renforcer la coopération tuniso-allemande afin de venir à bout du fléau de l’analphabétisme dans le pays.

L’Université populaire allemande pour l’éducation des adultes est une organisation internationale financée par le ministère allemand de la Coopération Economique et les ministères des Affaires étrangères de l’Union européenne. Elle compte 900 centres en Allemagne et traite avec 30 pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie.