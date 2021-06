Le ministère de l’Education adoptera, au début de l’année 2022, un cadre tunisien de référence pour les langues à même de permettre d’évaluer l’apprentissage des langues et définir les méthodes et programmes d’enseignement dans ce domaine. C’est en tout cas ce qu’a révélé le directeur général du Centre international de formation des formateurs et de l’innovation pédagogique, Taher Mathlouthi, qui s’exprimait en marge d’un séminaire sur “le cadre tunisien de référence pour les langues”, tenu vendredi 4 juin 2021 à Tunis.

Il indique qu’un nombre d’inspecteurs, experts et universitaires participent à l’élaboration de ce document.

“Cette initiative a pour objectif de réorganiser l’enseignement et l’apprentissage des langues et de renforcer la formation dans ce domaine compte tenu de la régression du niveau enregistrée chez les élèves et étudiants” a-t-il affirmé.

“La baisse du niveau d’apprentissage des langues peut être imputée aux méthodes et programmes d’enseignement, affectant le rendement des élèves et des étudiants”, a-t-il affirmé.

De son coté, la directrice générale de l’enseignement de base et du secondaire au ministère de l’éducation, Nadia Yaacoubi, a souligné que l’élaboration du cadre de référence pour les langues est un nouveau pas vers le changement et les mutations profondes du processus éducatif, selon des normes internationales.

Selon Yaacoubi, le cadre de référence, permettra non seulement d’évaluer les connaissances des élèves et des enseignants en matière de langues mais aussi d’élaborer des méthodes scientifiques d’apprentissage des langues, adaptées aux besoins des apprenants dans le contexte de l’évolution technologique.