Une plateforme web de formation et d’apprentissage ” COVID-19 Open Courses Tunisia “, destinée à tous les professionnels de la santé et au grand public, a été lancée vendredi 24 avril 2020 par le ministère de la Santé et le bureau de l’Organisation mondiale de la santé en Tunisie.

Le site www.covid-oms.tn donne accès à cette plateforme, lit-on dans un communiqué publié sur la page Facebook de l’OMS – bureau Tunisie.

Cette plateforme d’information et de formation, lancée sous la présidence du ministre de la Santé, Abdellatif El Mekki, partage une large documentation validée sur le COVID-19.

Elle donne accès aux données scientifiques et épidémiologiques nationales et internationales, aux recommandations stratégiques et techniques de l’OMS, lit-on de même source.

Elle propose des modules de formation sur la prévention, la prise en charge du COVID-19 et sur tous les aspects liés à la protection des professionnels de la santé et des patients.

Selon le communiqué, des sessions de formation interactives en ligne peuvent être organisées à partir de ” COVID-19 Open Courses Tunisia “.

Cette plateforme sera mise à jour de manière continue.