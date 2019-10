Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, s’est entretenu,lundi 7 octobre à Dar Dhiafa, avec le chef de la Mission d’observation électorale de l’Union européenne (MOE UE), Fabio Massimo Castaldo, qui était accompagné de membres de la délégation.

Dans une déclaration donnée aux médias, Castaldo a salué la réussite des élections législatives qui se sont déroulées dimanche 6 octobre 2019, estimant que les médias ainsi que les responsables des campagnes électorales se sont conformés aux règles exigées.

“La plupart des observateurs ont convenu du bon déroulement de l’opération électorale”, a-t-il indiqué tout en soulignant les différents points à améliorer et à réorganiser, notamment la question du financement des partis.

Castaldo a fait observer que l’entretien était constructif et a constitué une occasion importante pour souligner les relations profondes qui lient la Tunisie à l’Union européenne, surtout que la Tunisie est considérée comme un partenaire essentiel et stratégique et un modèle réussi de démocratie dans la région de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

Le chef de la MOE UE a exprimé également son souhait d’instaurer une meilleure coopération avec la Tunisie.

La rencontre a été l’occasion d’aborder la situation régionale notamment en Libye et ses répercussions sur la Tunisie et l’UE. Il était également question d’examiner les défis économiques et sociaux auxquels la Tunisie doit faire face ainsi que les attentes de la jeunesse tunisienne.

La délégation qui accompagnait le chef de la MOE UE comptait trois parlementaires européens.