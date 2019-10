Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a rencontré, jeudi 3 octobre au siège du département, les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité et accrédités en Tunisie (France, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Chine et Russie).

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, la rencontre a porté sur les moyens de réussir l’élection de la Tunisie au Conseil de sécurité de l’ONU pour la période 2020-2021.

Elle a également permis de renforcer la coordination et la concertation sur la contribution de la Tunisie aux efforts internationaux en vue de garantir la sécurité et la paix dans le monde.

A cette occasion, Jhinaoui a mis l’accent sur l’approche tunisienne en ce qui concerne la résolution des questions soumises au Conseil de sécurité, dont en premier lieu la cause palestinienne, la Libye, la Syrie et le Yémen.

Jhinaoui a appelé à poursuivre les concertations et la coordination aux niveaux bilatéral et multilatéral pour mettre fin au conflit armé et rétablir la sécurité et la stabilité en Libye. ” L’option militaire en Libye n’est pas une solution “, a-t-il rappelé.

Les diplomates ont salué à l’issue de cette réunion les efforts consentis par la Tunisie pour trouver une issue politique à la crise libyenne ainsi que les constantes de sa politique étrangère, fondées sur l’équilibre et le respect de la légitimité internationale.