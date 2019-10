La MSB et la MedTech, les deux écoles de la South Mediterranean University, viennent de clôturer la finale de la neuvième édition du concours EOF – pour Entrepreneur of the Future-, un challenge entrepreneurial organisé tous les ans pour tous les nouveaux étudiants inscrits dans les différents programmes de la SMU (ingéniorat et business) sous forme de bootcamp.

Au-delà de la sensibilisation des étudiants à l’entreprenariat, l’objectif de ce bootcamp est de traiter de challenges importants auxquels la Tunisie ou le monde est confronté aujourd’hui.

Cette année la thématique choisie est «Un monde sans frontières» (A World Without Borders) dont le dessein est de traiter des problématiques telles que l’immigration, la fuite des cerveaux, le nomadisme entre autres.

Le projet ‘Cultrip’ a été désigné grand gagnant de cette édition 2019 de l’EOF par le jury d’expert présent. Ce projet vise à améliorer les conditions de vie de certaines populations en Afrique en leur fournissant une nouvelle source de revenue afin qu’ils ne quittent pas leurs pays d’origine et contribuent à la création de valeur.

Le deuxième prix a été décerné au projet ‘1Equals8’ qui se veut une plateforme qui rapproche les donneurs d’organe de ceux qui en ont besoin.

Quant au troisième prix, il a été attribué à ‘Y Not’, une application mobile dont l’objectif est de faciliter la vie des immigrés subsahariens en leur proposant, sur une seule et même interface, des services tels que la recherche d’hébergement, l’emploi, des services de santé ou d’assistance en cas d’accident, etc.

Former les entrepreneurs de demain

EOF (Entrepreneur of the Future) se présente comme un camp d’idées de 3 jours, initiant les étudiants de la SMU à l’entreprenariat à travers un défi de résolution de problèmes portant sur un thème donné, a réuni cette année 360 participants issus de la MSB (Mediterranean School of Business), le programme 2+2 avec HEC Montréal et l’école d’ingénieur MedTech…