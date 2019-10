La Tunisie est devenue membre du conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) pour le mandat 2019-2022, à l’issue des élections qui se sont déroulées lors de la 40ème session de l’Assemblée générale de l’organisation, qui s’est déroulée du 24 septembre jusqu’au 5 octobre 2019 à Montréal (Canada).

La Tunisie a obtenu 153 voix sur 177 voix, soit 86% des votes, devançant le groupe arabe et africain dans la troisième catégorie réservée aux pays dont l’élection les habilite à représenter toutes les principales zones géographiques dans le monde, selon un communiqué, publié mercredi, par le ministère du Transport.

Il convient de rappeler que le conseil de l’OACI regroupe 36 membres parmi les 193 Etats membres de l’Organisation.

Ce conseil se répartit entre 3 catégories, à savoir, les pays qui bénéficient d’une importance particulière dans le domaine du transport aérien international (11 pays), ceux qui contribuent le plus aux facilités des services de la navigation aérienne civile à l’échelle internationale (12 pays) et les pays (13) de la troisième catégorie dont l’élection leur permet de représenter les principales zones géographiques dans le conseil de l’OACI.

L’OACI, organisation spécialisée relevant de l’ONU, a été fondée en 1944. Elle a pour mission de développer le système du transport aérien, garantissant sa sécurité et sa croissance et de développer les fondements et les techniques de la navigation aérienne ainsi que sa planification.

La Tunisie a adhéré à l’OACI depuis 1959.