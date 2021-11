L’Association tunisienne des électroniciens de la navigation aérienne (ATENA), ayant son siège à l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA), célébrera, le 12 novembre 2021, la Journée mondiale des électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, sous le slogan ” Le ciel sécurisé “.

Une rencontre sera organisée, à cette occasion, entre les électroniciens opérant dans les aéroports tunisiens, ingénieurs et techniciens en présence du PDG de l’OACA, ainsi que des responsables de Tunisair, en vue d’échanger des idées, des expériences et des propositions sur cette profession encore rare dans le monde et qui est régie par des lois internationales sévères, explique l’ingénieur Khaled Nsiri, président de l’ATENA et du bureau de la communication des pays de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fédération internationale des associations des électroniciens de la sécurité de la navigation aérienne (IFATSEA).

Depuis 2019, la Tunisie, qui a réalisé des progrès au niveau régional dans cette spécialité, représente le bureau de communication des pays de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la IFATSEA.

La spécialité de l’électronicien qui consiste à assurer la sécurité du trafic aérien nécessite des connaissances techniques pointues.

Il s’agit principalement d’assurer la couverture des communications sans fil sur tous les points de l’espace aérien tunisien, pour lier tous les aéroports, les tours de contrôle et le centre de navigation aérienne à tous les avions entrants et sortants du pays. Cette discipline permet également de fournir les équipements de surveillance météorologique, tels que les radars de détection qui assurent les informations concernant les avions (altitude, identifiant et type d’avion).

Cette spécialité couvre également l’enregistrement des données sonores et visuelles de la navigation aérienne pour une utilisation en cas d’accidents (boîte noire au sol), en plus de la fourniture des services de diffusion des données météorologiques et de l’état des pistes, la diffusion technique des plans de vol, et la fourniture des équipements pour guider les avions survolant les passages aériens pour atteindre leur destination.

Les électroniciens de sécurité du trafic aérien fournissent aussi les données technologiques nécessaires liées aux équipements de cabine de pilotage pour aider les pilotes à atterrir au milieu de la piste, déterminer l’angle d’atterrissage, déterminer l’emplacement de l’aéroport ou la distance de celui-ci. Il s’agit d’assurer la fluidité au niveau de toutes les phases du trafic aérien, a encore expliqué le responsable.

Et d’ajouter qu’en Tunisie, ce secteur emploi environ 200 ingénieurs et techniciens supérieurs, dont la plupart sont diplômés l’Ecole de l’Aviation de Borj El Amri à Tunis .