Le Fonds vise, à travers son investissement dans Saudia pour l’ingénierie aérospatiale, à développer des services d’entretien, de réparation et de rénover les avions au niveau de tout le Royaume

L’investissement soutiendra le projet d’établissement d’un village d’environ 1 million m2 spécialisé dans le domaine de la maintenance, la réparation et la rénovation des avions avec un laboratoire sophistiqué de propulsion par jet

Le Fonds d’investissement public a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord visant à investir dans la compagnie Saudia pour l’ingénierie aérospatiale, une filiale du groupe « Saudia ».

Saudia pour l’ingénierie aérospatiale (l’ancienne Saudia pour l’ingénierie et l’industrie aérospatiale) a une forte présence et une histoire de réalisations dans tout le Royaume qui remonte aux années 1960. Au cours de cette période, la compagnie a fourni une large gamme de services de maintenance d’avions, de réparation et de rénovation, y compris les services à l’intérieur et à l’extérieur des hangars d’avions, en plus de l’entretien des moteurs.

Le Fonds d’investissement public et Saudia Group cherchent à transformer Saudia pour l’ingénierie aérospatiale en une entreprise nationale de premier plan en investissant dans les infrastructures, en augmentant l’efficacité et en profitant des perspectives de croissance dans le Royaume au cours de la prochaine décennie. Saudia pour l’ingénierie aérospatiale aspire à être le choix idéal pour les compagnies aériennes nationales et les partenaires mondiaux souhaitant entrer sur le marché saoudien.

Cet investissement contribuera à soutenir le développement d’un village spécialisé dans les activités d’entretien, de réparation et de remise à neuf d’aéronefs à Djeddah, d’une superficie d’environ 1 million m2, qui comprend un centre de propulsion àjet. Ce qui contribuera à faire de Saudia pour l’ingénierie aérospatiale le leader des services d’entretien, de réparation et de rénovation d’avions dans le Moyen-Orient.

Le village ajoutera d’espace supplémentaires dans les hangars d’avions et les ateliers de maintenance des composants d’avions, ce qui renforcera la position de Saudia pour l’ingénierie aérospatiale et sa capacité à bénéficier des futures opportunités de demande dans le Royaume en augmentant l’efficacité et l’efficience des services de maintenance, de réparation et de rénovation à tous les niveaux, y compris les services de moteurs et les hangars d’aéronefs spécialisés.

Le village disposera d’une unité de test pour servir la nouvelle génération de moteurs d’avions à fuselage large et à fuselage étroit, répondant aux aspirations du Royaume pour l’avenir du secteur des services aériens jusqu’à 2030.

À cette occasion, Raed Ismail, directeur du département des investissements directs pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord au Fonds d’investissement public, a déclaré : « Le Fonds continue d’investir dans les secteurs les plus dynamiques et ayant la croissance la plus rapide dans l’économie mondiale, dans un contexte de forte interdépendance. Investir dans Saudia pour l’ingénierie aérospatiale est une étape importante dans le cadre de nos efforts continus permettantde renforcerles capacités et l’expertise qui permettentd’avoir un secteur aéronautique leader sur le plan mondial dans le Royaume. »

Pour sa part, le PDG de Saudia pour l’ingénierie aérospatiale, le capitaine Fahd bin Hamza Cenndy, a déclaré : « Cet investissement stratégique du Fonds d’investissement public confirme notre engagement à être les leaders de l’industrie de l’aviation. Nous aspirons à collaborer avec le Fonds pour façonner l’avenir de l’aviation en Arabie saoudite et dans la région. Ensemble, Nous visons à renforcer nos capacités et à améliorer l’innovation. Egalement, nous visons à faire de Saudia pour l’ingénierie aérospatiale le meilleur choix pour les compagnies aériennes, les partenaires de la région et ceux du monde entier dans le domaine de la maintenance, la réparation et la fabrication. »

Le Royaume continue de renforcer sa position de plaque tournante mondiale de l’aviation. Le portefeuille du Fonds d’investissement public comprend d’importants investissements dans ce secteur visant à stimuler son nouveau système d’affaires et de partenariats, y compris le lancement du plan général de l’aéroport international du Roi Salman à Riyadhdont la capacité prévue estde120 millions passagers d’ici 2030. En outre la fondation d’une compagnie d’hélicoptères qui vise à promouvoir le transport domestique et répondre à la demande croissante à ce type de service dans le Royaume, ainsi que la sociétéAvileasepour la location des aéronefs, qui cherche à soutenir la croissance du système d’aviation domestique.

À propos de Saudia pour l’ingénierie aérospatiale :

Saudia pour l’ingénierie aérospatiale, l’ancienne société d’ingénierie et d’industrie aérospatiale de Saudi Airlines, fournit des services à des clients locaux et internationaux à partir d’un réseau de plus de 100 sites à travers le monde. Depuis plus de 60 ans, Saudia pour l’ingénierie aérospatiale est le leader régional dans la fourniture de services d’aviation de qualité, bénéficiant de l’expertise technique, des capacités logistiques et de la chaîne d’approvisionnement pour présenter des solutions et des moyens autant nouveaux que modernes pour maintenir, réparer et rénover complètement des aéronefs. Saudia pour l’ingénierie aérospatialecherche à être un partenaire, un choix permanent et une motivation pour le succès du secteur de l’aviation.

Pour plus de détails, saudiatechnic.com

À propos du Fonds d’investissement public :

Le Fonds d’investissement public est l’un des fonds souverains les plus importants et les plus influents au monde. Il est présidé par Son Altesse Royale le prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, Premier ministre, président du Conseil des affaires économiques et du développement et président du conseil d’administration du Fonds d’investissement public. Depuis 2015, le conseil d’administration du Fonds d’investissement public a été reconstitué et lié au Conseil des affaires économiques et de développement. Le Fonds joue également un rôle pionnier dans la relance de la transformation et la diversification de l’économie saoudienne. Il contribue aussi à façonner l’avenir de l’économie mondiale. Le Fonds a créé plus de 93 entreprises depuis 2017. Il s’efforce àformer un portefeuille diversifié en ouvrant des opportunités d’investissement attrayantes et à long terme dans 13 secteurs stratégiques aux niveaux local et international. La stratégie du Fonds selon le programme du Fonds d’investissement public 2021-2025 – l’un des programmes pour réaliser la Vision 2030- vise à autonomiser de nombreux secteurs prometteurs et contribuer à accroître le contenu local en créant des partenariats avec le secteur privé, en plus d’injecter au moins 150 milliards de riyals par an dans l’économie locale, ainsi qu’en transférant des technologies et en localisant les connaissances pourcréer une économie prospère et durable dans le Royaume. Le Fond s’est engagé, dans des investissementsremarquables, des alliances et des partenariats stratégiques avec de nombreuses institutions et parties prenantes internationales prestigieuses, comme étant le bras d’investissement du Royaume. Cela contribue à la réalisation d’une réelle valeur à long terme pour le Royaume qui va de pair avec les objectifs de la Vision 2030. Le Fonds d’investissement public a également conçu un modèle de gouvernance opérationnelle qui met en évidence sa mission et ses principaux objectifs, conformément avec les meilleures pratiques mondiales. L’application de ce modèle renforce le niveau de transparence et d’efficacité dans la prise de décision et les progrès à venir.