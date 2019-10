Un groupe de jeunes tunisiens de diverses régions du pays se sont lancés dans la collecte des bouchons de bouteilles en plastique pour les vendre aux sociétés de recyclage.

L’argent gagné de cette action est dépensé pour l’achat de fournitures scolaires pour les élèves issus de familles démunies dans plusieurs régions défavorisées de la Tunisie.

Il est aussi investi dans l’achat de chaises roulantes pour des personnes handicapées.

Le groupe baptisé “les bouchons d’amour” sur Facebook et qui compte jusqu’à ce jour plus de 40 744 membres a réussi à collecter 1 million 440 mille bouchons en quelques mois.

Mohamed Taysir Nahdi, l’un des créateurs de cette initiative, estime que l’action est en train de prendre de l’ampleur à travers le pays.

“Notre objectif est de faire d’une pierre deux coups : contribuer à la protection de la nature à travers la réduction de la pollution en plastique et aider les personnes et familles nécessiteuses à travers la promotion de l’action sociale et de la solidarité”, a-t-il déclaré à des médias tunisiens.