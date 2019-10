Le rendez-vous automnal de la musique de chambre se renouvelle avec l’”Octobre musical de Carthage” qui a lieu du 10 au 31 octobre à l’Acropolium de Carthage.

Cette 25ème édition de l’Octobre musical prévoit une série de spectacles qui seront donnés par des artistes d’Autriche, de Belgique, du Canada, d’Espagne, de France, d’Italie, de Pologne, de Russie, de R.Tchequie et de Tunisie.

Cet événement annuel bénéfice du partenariat du ministères des Affaires Culturelles, du ministère du Tourisme et de l’artisanat et le soutien des ambassades et centres culturels des pays participants.

Voici le programme complet déjà publié sur la page facebook de l’évènement (avec mention de la date, du spectacle, du pays ainsi que des artistes et l’instrument de chacun) :

10 Octobre :

Spectacle de l’Orchestre Philharmonique de Tunis (Tunisie) – ChediGarfi (direction), Emmanuel Caen et Youssef Messaoudi (clarinette) et Mohamed Yassine Lejmi (piano)

11 Octobre :

Spectacle de l’ensemble “Capella de Ministrers” (Espagne) Elia Casanova, Mara Aranda, Youssef el Hossaieni (voix), Aziz Samsaoui (qanun), Jota Martinez (sitar), Onofre Serer, (percussions), Carles Magraner (Viole), KavehSarvarian (tombak) et Robert Cases (viola)

12 Octobre :

Spectacle du guitariste Walid Dhahri (Tunisie)

13 Octobre :

Spectacle de la soprano Anna Budzynska et la pianiste Laura Sobolewska (Pologne)

16 Octobre :

Spectacle de l’Orchestre Symphonique ‘’les Solistes’’ (Tunisie) – Achref Bettibi (direction), Chaima Ajailia (piano), Adam Kalia (violon), Inout Romeo Voinea (violoncelle) & la participation de Brass Min Nhass sous la direction de Lassaad Moatemri (direction)

17 Octobre :

Spectacle du pianiste Christian Leotta (Italie) -Franz Schubert I

18 Octobre :

Spectacle du Trio Immersio (Autriche) -Vira Zhuk (violon), Mariam Vardzelashvili (piano), Nemanja Stankovic (violoncelle)

19 Octobre :

Spectacle du pianiste Giovanni Guidi (Italie)

20 Octobre :

Spectacle du pianiste Christian Leotta (Italie) Franz Schubert II

21 Octobre :

Spectacle de la pianiste Roberte Mamou et du violoniste Laurent-Albrecht Breuninger (Belgique)

22 Octobre :

Spectacle de l’Ensemble Caprice (Canada) -Sophie Larivière (direction, flûte), Marin Marais, François Couperin, Marc-Antoine Charpentier Matthias Maute (flûte)

23 Octobre :

Spectacle du Trio Let’s Kletz Violon (Wallonie-Bruxelles) Benjamin Dieltens (clarinette) et Eugène Galand (piano)

24 Octobre :

Spectacle de la pianiste Roberte Mamou et de l’altiste Gérard Caussé (Belgique)

25 Octobre :

Spectacle de la violoncelliste Sonia Wieder-Atherton (France)

26 Octobre :

Spectacle du pianiste Mahmoud El Moussaoui (Maroc)

27 Octobre :

Ensemble ‘’Hornacko’’ (Tchéquie) Petr Micka, Ales Micka & Marek Smazenka (violon), Petr Gazarek (cymbalum), David Ricica (contrebasse)

28 Octobre :

Spectacle de Nathalie Tchernikh au piano et Anna Pochetova à la flûte (Russie)

29 Octobre :

Spectacle de la pianiste Roberte Mamou (Belgique)

31 Octobre :

Spectacle japonais de Hideaki Tsuji au shamisen et Keita Kanazashi au tambour

Tous les spectacles débutent à 20h00 et auront lieu à l’acropolium de Carthage.