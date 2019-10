La Tunisie participe à la 59ème réunion des Assemblées des Etats membres de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) qui se tient du lundi 30 septembre jusqu’à 6 octobre 2019 à Genève (Suisse).

Créée en 1967, l’OMPI est l’instance chargée des services, des politiques, de la coopération et de l’information dans le domaine de la propreté intellectuelle. Elle est parmi les plus importantes institutions des Nations unies et dont le nombre de ses membres s’élève à 191 Etats.

Les réunions de la 59ème assemblées examineront d’importantes questions, relatives à la propriété intellectuelle au sein des pays membres.

Ainsi, les décisions prises par les délégations des pays membres contribueront au renforcement du cadre de la propreté intellectuelle mondiale et de l’avenir de l’innovation ainsi que du rôle de l’OMPI dans la promotion du développement économique, social et culturel au niveau de tous les pays.

Le chef de cabinet du ministre de l’Industrie et PME, Taoufik Abbes,a relevé que la relation entre la Tunisie et l’OMPI a permis au pays de bénéficier des programmes présentés par cette organisation relatifs à la modernisation des bureaux de la propriété industrielles et au droit d’auteur, selon un communiqué publié par le ministère.

Abbes a rappelé les procédures prises par la Tunisie pour promouvoir la propriété intellectuelle, notamment, la révision de la législation tunisienne dans le domaine de protection de la propreté industrielle, le lancement des procédures d’adhésion à l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques, la restructuration de l’académie nationale de la propriété intellectuelle et le développement de ses services, à travers la création d’un certificat “MBA”, actuellement en cours d’élaboration avec le bureau de la propreté intellectuelle aux Etats Unis d’Amérique (USA).

L’Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI) a lancé au cours de l’année 2019 le concours “Les Olympiades de la Propriété Intellectuelle” pour la création d’un logo, le premier du genre dans ce domaine et qui vise à enraciner la culture de la propriété intellectuelle auprès des jeunes (élèves de l’enseignement de base et secondaire).

Le responsable a relevé que plus de 20 centres de renforcement de l’innovation et de la technologie ont été mis en place dans plusieurs établissements universitaires et industriels ainsi que dans des pôles technologiques, en plus de la modernisation du système informatique de l’INORPI à travers l’adoption du système de l’OMPI.

La Tunisie a adhéré à l’OMPI en novembre 1975.