Huit (8) start-up innovantes ont présenté, jeudi 26 septembre, à Tunis leurs projets devant des représentants de fonds d’investissement, de banquiers, d’entrepreneurs tunisiens et étrangers ainsi que d’experts choisis du secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC), à l’occasion de la 4e édition de la journée de démonstration “Demo Day”, organisée par Flat6Labs, premier accélérateur régional de startups en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Durant ce 4ème cycle d’accélération, les 8 nouvelles startups actives dans divers secteurs sont “Artify”, une plateforme de streaming en ligne pour les films et autres contenus multimédias du Maghreb, “Datavision”, plate-forme de “visual analytics” et boîtiers intelligents qui aident les propriétaires de points de vente à mesurer l’expérience de leurs visiteurs, “Farm Trust”, plateforme e-commerce pour des produits agricoles frais, organiques et traçable, Rahba.tn, marketplace offrant une panoplie de produits et services ciblant le secteur agricole et les agriculteurs.

Il s’agit également des plateformes “Taderok” qui offre des livres scolaires intelligents et une plate-forme éducative pour aider les enfants à apprendre plus efficacement, “Tap4Glam”, une application mobile de services de beauté et cosmétiques à la demande, “Teskerti”, plateforme de billetterie électronique et de contrôle d’accès pour soutenir les organisateurs d’événements et leurs audiences et “Trust IT”, une place de marché en ligne pour les services de réparation et livraison d’outils informatiques.

Depuis son lancement en partenariat avec la BIAT, le TAEF et Meninx Holding, Flat6Labs Tunis a accompagné 28 startups innovantes dans le cadre de son objectif de promouvoir une nouvelle dynamique de création d’entreprises au service de la croissance de l’écosystème tunisien, à travers des solutions et applications innovantes. Le programme offre aussi plusieurs tickets d’investissement allant jusqu’à un million de dinars.

Le programme d’accompagnement de startups se renouvelle tous les six mois, pour offrir, chaque fois, à de nouveaux entrepreneurs tunisiens l’opportunité de bénéficier d’un encadrement global et d’un accompagnement durant les différentes étapes de leur projet.

Flat6Labs Tunis et ses partenaires proposent ainsi aux porteurs de projet un programme de mentorat, un espace de travail commun ainsi que de nombreux autres avantages et privilèges, en prélude au financement des startups par des investisseurs externes au programme.

Les candidatures du 6ème cycle seront ouvertes à partir du 1er octobre ici: https://www.f6s.com/flat6labstunis-cycle6.