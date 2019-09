WIFAK BANK annonce l’ouverture, ce jeudi 26 septembre 2019, de sa 30ème agence. Il s’agit de l’Agence WIFAK BANK GHARDIMAOU.

L’agence WIFAK BANK GHARDIMAOU est équipée d’un DAB pour permettre aux clients d’effectuer les opérations de retrait d’argent 7j/7 et 24h/24 et des écrans dynamiques pour informer les clients des cours de change, des produits et services ainsi que d’autres informations utiles.

Elle est conçue d’une manière innovante et elle illustre bien le choix de WIFAK BANK pour la modernité et la convivialité de ses espaces d’accueil clients et confirme sa volonté de maintenir un service de proximité et de qualité pour tous. Tout est conçu pour rendre la visite agréable.

Cette nouvelle ouverture, qui permet de renforcer le réseau de WIFAK Bank dans la région du Nord-ouest, s’inscrit dans le cadre de la stratégie de WIFAK BANK visant à se rapprocher de plus en plus de ses clients et à leur faciliter l’accessibilité aux services bancaires de qualité et conformes aux dispositions de la Finance islamique.