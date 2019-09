Célébrant la francophonie comme vecteur d’une culture plurielle et métissée, l’émission “La piste de la Francophonie” sera diffusée jeudi 26 septembre 2019, à 18h sur la chaîne nationale “Al Wataniya 1” en partenariat avec TV5 Monde.

Traversant, durant 20 heures de direct, 18 villes dans le monde, le coup d’envoi de l’émission “La piste de la Francophonie” sera donnée à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 26 septembre à 5 heures du matin (heure de Paris), puis se poursuivra à Bangkok (Thaïlande) dès 6 heures pour rejoindre ensuite plusieurs capitales dont Tunis à 18h.

Après avoir passé, en outre, par Pékin (Chine), Erevan (Arménie), Athènes (Grèce), Bamako (Mali), Dakar (Sénégal), Porto Novo (Bénin), Bruxelles (Belgique), Kigali (Rwanda), Yaoundé (Cameroun), Casablanca (Maroc), Le Caire (Egypte), Lausanne (Suisse), Fort-de-France (Martinique), Montréal (Canada), l’émission prendra fin à Paris, de 23 heures à 1 heure du matin vendredi 27 septembre 2019.

Dans chacune de ces villes, l’émission sera co-animée par un journaliste de TV5 Monde et un journaliste de la chaîne locale partenaire. Ils mettront à l’honneur des personnalités francophones et des talents originaires de la destination en question, issus du monde culturel, artistique, scientifique, universitaire ou encore politique.

Chaque destination présentera une action portée par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) sur son territoire, dans l’éducation, l’apprentissage du français, la culture ou encore pour soutenir la création francophone.

Présenté à Tunis par Xavier Lambrechts et Amel Chahed, “La piste de la Francophonie” se construira autour de quatre thématiques : le savoir et la recherche, la culture, la démocratie et la Francophonie.

Plusieurs personnalités seront invitées sur le plateau : Dorra Ghorbel, directrice générale de la Cité des Sciences ; Neila Chaabane, doyenne de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, Olfa Belhassine, journaliste spécialisée en transition démocratique et justice transitionnelle, Ferid Memmich, représentant de la Tunisie auprès de l’OIF, et Ghalia Benali, chanteuse, danseuse et actrice tunisienne.

A noter que Tunis accueillera le prochain Sommet de la Francophonie en 2020.