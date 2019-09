Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a participé mardi 24 septembre à la 74ème session de l’Assemblée générale des Nations unies qui se tient du 23 au 30 septembre 2019 à New York sous le thème ” Promouvoir les efforts multilatéraux pour éradiquer la pauvreté, garantir une éducation de qualité, lutter contre le changement climatique et renforcer l’inclusion “.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié mercredi, Jhinaoui a eu en marge de sa participation à l’Assemblée générale de l’ONU, une série d’entretiens avec plusieurs de ses homologues présents à cette rencontre.

Avec son homologue d’Arménie, Zohrab Mnatsakanyan, Jhinaoui a évoqué les préparatifs engagés par la Tunisie en prévision du Sommet de la Francophonie qui se tiendra fin octobre 2020 en Tunisie. Le flambeau de la présidence passera de l’Arménie à la Tunisie lors de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) prévue le 30 octobre prochain à Monaco.

Rencontrant le vice-Premier ministre irlandais et ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney, Jhinaoui a passé en revue avec son interlocuteur les relations de coopération bilatérale entre la Tunisie et l’Irlande. L’entretien a porté également sur l’examen des moyens de promouvoir les relations bilatérales. Les deux parties ont échangé les points de vue sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, indique le communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Avec son homologue polonais Jacek Czaputowicz, Jhinaoui a abordé les moyens propres à renforcer davantage les relations d’amitié et de coopération entre la Tunisie et la Pologne. L’accent a été mis, à cette occasion, sur l’importance de poursuivre les concertations politiques entre les hauts responsables des deux pays sur des questions d’intérêt commun à la lumière notamment du mandat de la Tunisie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité pour 2020-2021.

Khemaies Jhinaoui s’est entretenu, par ailleurs, avec la vice-Premier ministre et ministre des relations internationales et de la coopération namibienne Netumbo Nandi-Ndaitwah avec qui il a évoqué l’adhésion de la Tunisie à plusieurs conventions commerciales régionales et interrégionales en Afrique. Lesquelles conventions devront favoriser des plateformes de partenariat au niveau tripartite et multilatéral entre les pays du nord et du sud de l’Afrique y compris la Namibie.