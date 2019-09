Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a rencontré, lundi 23 septembre à New York, de hauts responsables des Nations unies à l’occasion de la 74ème session de l’Assemblée générale des Nations unies qui se déroule du 23 au 30 septembre 2019 placée sous le thème ” Promouvoir les efforts multilatéraux pour éradiquer la pauvreté, garantir une éducation de qualité, lutter contre le changement climatique et renforcer l’inclusion “.

Au cours d’une réunion de haut niveau sur la couverture sanitaire universelle, Khemaies Jhinaoui a déclaré que la Tunisie se félicite de l’adoption de la déclaration politique sur cette question.

A cette occasion, il a relevé les réalisations accomplies par la Tunisie dans ce domaine, appelant à une plus grande implication du secteur privé dans les efforts de couverture sanitaire globale et au renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale. Le but étant, selon lui, de mettre en œuvre la déclaration politique et de réaliser le Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Le ministre des Affaires étrangères a également participé au Forum de haut niveau sur “La sécurité alimentaire et la réalisation des objectifs de développement durable en Afrique: Quel rôle pour la coopération Sud-Sud et la coopération tripartite?”. Cette initiative vise à renforcer le cadre de coopération mutuelle avec tous les organismes internationaux et régionaux afin de réaliser les objectifs de développement durable, en particulier l’élimination de la faim, la garantie de sécurité alimentaire, l’amélioration de la nutrition et la promotion d’une agriculture durable.

Lors d’une réunion avec le Secrétaire général adjoint de l’ONU aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, le ministre des Affaires étrangères a fait part de la volonté de la Tunisie de renforcer sa coopération avec le département des opérations de paix au cours de son mandat en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité pour 2020-2021 ainsi que de sa disposition à accroître sa contribution aux opérations de maintien de la paix de l’ONU.

Pour sa part, le responsable onusien a salué les contributions de la Tunisie à ces opérations et a félicité le personnel tunisien appelé à travailler dans ce domaine. La Tunisie participe à sept missions des Nations unies, dont la Mission multidimensionnelle intégrée de l’ONU pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).

Le ministre des Affaires étrangères a eu également un entretien lundi avec la présidente de l’Organisation internationale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, au cours duquel les deux parties ont discuté des derniers préparatifs de la Tunisie en vue d’accueillir la 18e session du Sommet de la francophonie en 2020, qui coïncidera avec le 50e anniversaire de la création de cette organisation.