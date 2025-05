La diplomatie tunisienne moderne se veut une diplomatie centrée autour de nouvelles approches en phase avec les enjeux et défis politiques, climatiques, scientifiques et technologiques que posent aujourd’hui, un monde en pleine mutation, a lancé le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti.

Tout en rappelant les dates-phare de l’histoire de la diplomatie tunisienne, Nafti a tenu à souligner que la Tunisie est viscéralement attachée à défendre ses intérêts supérieurs et à promouvoir son image en tant que pays épris de paix, partisan du dialogue, acquis aux causes justes et respectueux des principes du droit international, dont notamment, la souveraineté et l’indépendance des États.

Dans une déclaration aux médias en marge d’une manifestation organisée, samedi, au siège de l’académie diplomatique internationale à Tunis à l’occasion de la Journée nationale de la diplomatie, Nafti a souligné que la politique extérieure de Tunisie est plus que jamais attachée au respect de la légalité internationale et des dispositions de la Charte des Nations unies.

La Tunisie qui s’apprête à fêter le 70ème anniversaire du ministère des Affaires étrangères, célèbre également, cette année, le 80e anniversaire de la création de la Ligue des Etats arabes et celui de la création des Nations Unies avec lesquelles elle a entretenu des relations même avant son indépendance.

Nafti a, à cette occasion, lancé un appel en faveur d’une réforme urgente du système international, notamment après l’échec du système onusien et de ses mécanismes à relever les défis géostratégiques contemporains, à mettre fin aux crises, tout particulièrement, en Palestine où le peuple palestinien se trouve livré à un génocide sans précédent au vu et su d’une communauté internationale inerte et impuissante.

Face à cette tragédie inhumaine sans précédent, la Tunisie est fermement résolue à aller de l’avant sur la voie du soutien constant et inflexible du peuple palestinien dans la lutte vers le recouvrement de ses droits légitimes, a fait savoir le chef de la diplomatie tunisienne.

Nafti a par ailleurs saisi l’occasion pour rendre hommage aux efforts considérables déployés par les missions diplomatiques et consulaires à l’étranger, soulignant à ce propos la volonté du département des affaires étrangères de raffermir la communication avec la communauté tunisienne à l’étranger et de digitaliser les services consulaires.

Pour sa part, le directeur de l’Institut supérieur d’histoire contemporaine de la Tunisie, Khaled Abid, a rendu hommage aux « pères fondateurs » de la diplomatie tunisienne qui ont réussi à faire porter haut l’image de la Tunisie à travers le monde, citant en exemple l’activisme diplomatique du mouvement de libération nationale dans plusieurs capitales internationales pour défendre la cause tunisienne.

Il a également estimé que les réussites engrangées par la diplomatie tunisienne depuis des décennies s’appuient sur une série de constantes, dont notamment, la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays et l’engagement à nouer des relations solides avec tous les axes du monde.

Selon les statistiques officielles, le ministère des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger gère 92 centres diplomatiques, dont 60 missions diplomatiques et 32 missions consulaires. Les femmes représentent 33% des diplomates tunisiens.