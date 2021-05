La Tunisie commémore, lundi 3 mai, le 65ème anniversaire de la création du ministère des Affaires étrangères qui coïncide avec la célébration de la Journée nationale de la diplomatie tunisienne, placée cette année sous le thème “La Tunisie et l’ONU: 65 ans d’action multilatérale au service de la paix et de la sécurité internationale”.

Ce slogan a été choisi pour célébrer l’attribution de la présidence tournante du Conseil de sécurité à la Tunisie (janvier 2021) et sa qualité de membre non permanent pour le mandat 2020-2021, ainsi que pour mettre la lumière sur les relations historiques unissant la Tunisie et l’ONU, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Convaincue de l’importance de l’action multilatérale en vue de consolider la paix et la sécurité internationales, la Tunisie a rejoint l’Organisation des Nations Unies, moins de huit mois après son indépendance, le 12 novembre 1956.

Depuis l’indépendance du pays, la diplomatie Tunisie n’a jamais cessé de consolider son apport aux multiples œuvres de l’ONU visant à promouvoir les nobles principes humanitaires prévus par la Charte des Nations unies, lit-on dans le communiqué.

Le ministère s’est félicité du fait que la Tunisie a toujours été une force de proposition au sein du Conseil de sécurité, de l’Assemblée générale de l’ONU et de ses différents organes et congrès, outre sa participation aux opérations de maintien de la paix et aux initiatives onusiennes visant à consolider la solidarité humaine dans les crises.

Le département des Affaires étrangères a, dans ce sens, évoqué l’adoption du Conseil de sécurité, à l’unanimité, de la résolution 2532(2020), initiée par le président de la République Kaïs Saïed, dans le but de faire face à la pandémie Covid-19.

Par ailleurs, le ministère a souligné que la diplomatie tunisienne envisage de renforcer davantage le rôle de la Tunisie sur la scène internationale et régionale, affirmant son engagement à faire réussir les prochaines échéances, dont notamment le 18ème sommet de la Francophonie qui aura lieu les 20 et 21 novembre 2021 à Djerba, et la 8ème session de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique prévu en 2022.