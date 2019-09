Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lance, dans le cadre du projet de modernisation de l’enseignement supérieur en soutien à l’employabilité (PromESsE-Tn), le 3ème appel à propositions du Fonds compétitif d’innovation dédié au renforcement de l’écosystème de l’innovation à travers le financement de projets collaboratifs au sein des technopôles, indique un communiqué publié vendredi.

Cet appel à proposition vise à assurer une meilleure employabilité des jeunes diplômés et à valoriser leur potentiel d’innovation ainsi que celui des structures de recherche de l’Université tunisienne.

Les universités, les établissements d’enseignement supérieur et recherche scientifique et les centre de recherche qui sont concernés par ce programme sont invités à s’organiser avec des partenaires du monde socio-économique (start-up, PME, entreprises tunisienne ou étrangère…) et à présenter des propositions de projets en réponse à cet appel à propositions, ajoute le communiqué.

A noter que la date limite de soumission des propositions complètes des projets est fixée pour le 17 décembre 2019.